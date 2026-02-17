#Референдум-2026
Происшествия

В ЗКО мужчина пытался обмануть полицейских, представившись своим братом

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 18:30 Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля Volkswagen Touareg был задержан полицейскими после того, как проехал на мигающий сигнал светофора. 32-летний нарушитель уверял, что имеет все необходимые документы, однако при проверке сообщил недостоверные данные, указав ИИН брата, передает Zakon.kz.

В ходе дальнейших мероприятий водитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние наркотического опьянения. После установления его личности выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Напоминаем, что управление транспортом в состоянии опьянения и попытки введения в заблуждение правоохранительных органов несут серьезную ответственность и представляют угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения", – сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что за нарушителями правил парковки в Алматы усилен контроль. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы городского Департамента полиции.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
