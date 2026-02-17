В ЗКО мужчина пытался обмануть полицейских, представившись своим братом

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg был задержан полицейскими после того, как проехал на мигающий сигнал светофора. 32-летний нарушитель уверял, что имеет все необходимые документы, однако при проверке сообщил недостоверные данные, указав ИИН брата, передает Zakon.kz.

В ходе дальнейших мероприятий водитель был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние наркотического опьянения. После установления его личности выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Напоминаем, что управление транспортом в состоянии опьянения и попытки введения в заблуждение правоохранительных органов несут серьезную ответственность и представляют угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения", – сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области.

