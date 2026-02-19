Срочная воздушная эвакуация спасла младенца в Кызылординской области

Экипаж вертолета авиакомпании "Казавиаспас" совершил срочный санитарный рейс для оказания экстренной медицинской помощи. Срочная транспортировка потребовалась новорожденному из поселка Айтеке би Казалинского района Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Пилоты оперативно организовали воздушную эвакуацию ребенка. На борту вместе с экипажем находились медицинские специалисты, сопровождавшие маленького пациента и обеспечивавшие его безопасное состояние в полете.

Благодаря профессионализму пилотов и слаженной работе медицинской бригады перелет прошел без осложнений. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где передан под постоянное наблюдение врачей.

Стоит отметить, что пилоты и медицинские бригады "Казавиаспас" круглосуточно наготове для экстренной помощи пациентам по всей стране.

Так, несколько дней назад вертолет МЧС спас жизнь младенцу в отдаленном районе ВКО.