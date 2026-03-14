#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Происшествия

"Удары по корпусу и голове": подросток пострадал в бане Каскелена

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 12:36 Фото: pexels
Работник общественной бани в Каскелене, по словам казахстанки, избил ее сына. Также, как утверждает заявительница, нападавший был пьян, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте мама подростка рассказала в социальной сети Theads. Женщина еще приобщила видео, снятое камерами видеонаблюдения.

"Поскольку имеется видеозапись с места происшествия, на которой видно, что моему несовершеннолетнему сыну нанесены два удара по корпусу и один удар по голове. В данном случае имеются все признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 293 УК РК "Хулиганство", где предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", – отмечает автор.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

В ведомстве подчеркнули, что по факту противоправных действий в Карасайском районе проводится досудебное расследование.

"Установлено, что действия, зафиксированные на видео, имели место 9 марта 2026 года в помещении общественной бани в Карасайском районе".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 109-1 Уголовного кодекса РК.

Также, как добавили стражи порядка, проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ситуация находится на особом контроле", – заверили в ДП.

12 марта мама школьницы из Тараза выступила с обращением и попросила помощи. По ее словам, дочку избили, а виновные так и понесли наказания, к тому же, продолжила она, поступают угрозы от родственников подозреваемых. Казахстанка просила огласки беспределу. Согласно рассказу, ученицу девятого класса жестоко избили на улице семь девушек, применив кастет.

