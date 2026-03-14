"Удары по корпусу и голове": подросток пострадал в бане Каскелена
Об инциденте мама подростка рассказала в социальной сети Theads. Женщина еще приобщила видео, снятое камерами видеонаблюдения.
"Поскольку имеется видеозапись с места происшествия, на которой видно, что моему несовершеннолетнему сыну нанесены два удара по корпусу и один удар по голове. В данном случае имеются все признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 293 УК РК "Хулиганство", где предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", – отмечает автор.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.
В ведомстве подчеркнули, что по факту противоправных действий в Карасайском районе проводится досудебное расследование.
"Установлено, что действия, зафиксированные на видео, имели место 9 марта 2026 года в помещении общественной бани в Карасайском районе".Пресс-служба ДП Алматинской области
В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 109-1 Уголовного кодекса РК.
Также, как добавили стражи порядка, проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
"Ситуация находится на особом контроле", – заверили в ДП.
