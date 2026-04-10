Жесткое ДТП с тремя "китайцами" произошло на ВОАД в Алматы
Все ехали по ВОАД в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
По неустановленной пока причине автомобиль GWM вскользь столкнулся с Changan, после чего протаранил BYD. Тот отлетел в сторону, ударился об отбойник и вернулся на дорогу.
После столкновений GWM проехал через все полосы движения в сторону встречных полос, от выезда на них уберег отбойник.
В результате аварии пострадали несколько человек, на место прибыло много машин скорой помощи.
Госпитализировали водителя и пассажира GWM, остальным на месте оказали первую помощь.
По предварительной версии, у водителя GWM случились судороги. При этом по следам на дороге видно, что он пытался затормозить.
Причины и обстоятельства ДТП выяснят сотрудники полиции.
В середине марта в Алматы в страшном ДТП погибли три человека. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте.