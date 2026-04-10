Происшествия

Жесткое ДТП с тремя "китайцами" произошло на ВОАД в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46
В Алматы утром 10 апреля 2026 года на Восточной объездной дороге (ВОАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех авто китайских марок, сообщает Zakon.kz.

Все ехали по ВОАД в северном направлении.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

По неустановленной пока причине автомобиль GWM вскользь столкнулся с Changan, после чего протаранил BYD. Тот отлетел в сторону, ударился об отбойник и вернулся на дорогу.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

После столкновений GWM проехал через все полосы движения в сторону встречных полос, от выезда на них уберег отбойник.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали несколько человек, на место прибыло много машин скорой помощи.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

Госпитализировали водителя и пассажира GWM, остальным на месте оказали первую помощь.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

По предварительной версии, у водителя GWM случились судороги. При этом по следам на дороге видно, что он пытался затормозить.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

Причины и обстоятельства ДТП выяснят сотрудники полиции.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 10:46

Фото: Zakon.kz

В середине марта в Алматы в страшном ДТП погибли три человека. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте.

Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
