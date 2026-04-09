Обнаженный астанчанин с ножом разгуливал по детской площадке
Фото: freepik
В социальных сетях распространилось видео о том, что почти голый мужчина с ножом бегал по детской площадке в Астане. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.
Как рассказали в полиции, по данному факту был задержан 39-летний мужчина. Его доставили в Управление полиции района Алматы.
"Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в нарушении общественного порядка. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 20 суток", – говорится в сообщении.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript