Обнаженный астанчанин с ножом разгуливал по детской площадке

В социальных сетях распространилось видео о том, что почти голый мужчина с ножом бегал по детской площадке в Астане. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.

Как рассказали в полиции, по данному факту был задержан 39-летний мужчина. Его доставили в Управление полиции района Алматы.

"Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в нарушении общественного порядка. По решению суда ему назначен административный арест сроком на 20 суток", – говорится в сообщении.

