Происшествия

Мать погибших при пожаре в Астане троих детей пришла в себя

Пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 07:50 Фото: Zakon.kz
Потерявшая в страшном пожаре троих детей женщина пришла в сознание, сообщает Zakon.kz.

Женщина уже несколько суток находится в отделении реанимации, но остается в тяжелом состоянии. Об этом передает "КТК".

Пожар вспыхнул в Астане ночью 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома по ул. Туркестан. Пожарные прибыли на место незамедлительно, но спасти удалось только 39-летнюю женщину. Трое ее детей в возрасте от двух до 13 лет погибли.

Пострадавшая продолжает находиться в реанимационном отделении столичной больницы. О ее психологическом состоянии пока ничего неизвестно.

"Тяжесть состояния обусловлена ожоговой болезнью, поражением дыхательных путей, интоксикацией. На данный момент пациентка в сознании, реагирует на команды. Проводится вся медикаментозная поддержка. Дыхание обеспечивается аппаратом искусственной вентиляции легких. Работа сердца и артериальное давление стабильны", – рассказал врач-травматолог Марат Сабиров.

16 апреля начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС Айгерим Раимкулова прокомментировала отсутствие пожарных щитов во многих домах Астаны.

Алия Абди
Алия Абди
