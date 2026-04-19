Мать погибших при пожаре в Астане троих детей пришла в себя
Потерявшая в страшном пожаре троих детей женщина пришла в сознание, сообщает Zakon.kz.
Женщина уже несколько суток находится в отделении реанимации, но остается в тяжелом состоянии. Об этом передает "КТК".
Пожар вспыхнул в Астане ночью 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного жилого дома по ул. Туркестан. Пожарные прибыли на место незамедлительно, но спасти удалось только 39-летнюю женщину. Трое ее детей в возрасте от двух до 13 лет погибли.
Пострадавшая продолжает находиться в реанимационном отделении столичной больницы. О ее психологическом состоянии пока ничего неизвестно.
"Тяжесть состояния обусловлена ожоговой болезнью, поражением дыхательных путей, интоксикацией. На данный момент пациентка в сознании, реагирует на команды. Проводится вся медикаментозная поддержка. Дыхание обеспечивается аппаратом искусственной вентиляции легких. Работа сердца и артериальное давление стабильны", – рассказал врач-травматолог Марат Сабиров.
16 апреля начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС Айгерим Раимкулова прокомментировала отсутствие пожарных щитов во многих домах Астаны.
