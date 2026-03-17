21-летний рабочий погиб от удара током на электроподстанции в Петропавловске

В электроподстанции током убило молодого специалиста АО "СК РЭК". Несчастный случай произошел утром 17 марта 2026 года в районе Омского кольца в Петропавловске, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, на место выехала бригада из четырех специалистов. Двое из них зашли в электроподстанцию. Никакие ремонтные работы там не планировались, просто текущий профосмотр.

При невыясненных пока обстоятельствах 21-летний электрослесарь получил сильный удар током и упал. Он скончался до приезда скорой помощи.

"По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам нарушения требований охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

В компании уже выразили соболезнования семье и близким погибшего работника и пообещали, что родным будет оказана необходимая помощь.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии создана комиссия. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Мангистау 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа и погиб.