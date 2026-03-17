#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
486.2
557.82
6
Происшествия

21-летний рабочий погиб от удара током на электроподстанции в Петропавловске

Фото: freepik
В электроподстанции током убило молодого специалиста АО "СК РЭК". Несчастный случай произошел утром 17 марта 2026 года в районе Омского кольца в Петропавловске, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, на место выехала бригада из четырех специалистов. Двое из них зашли в электроподстанцию. Никакие ремонтные работы там не планировались, просто текущий профосмотр.

При невыясненных пока обстоятельствах 21-летний электрослесарь получил сильный удар током и упал. Он скончался до приезда скорой помощи.

"По данному факту полицией начато досудебное расследование по признакам нарушения требований охраны труда. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

В компании уже выразили соболезнования семье и близким погибшего работника и пообещали, что родным будет оказана необходимая помощь.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии создана комиссия. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Мангистау 20-летний рабочий упал в открытую лифтовую шахту с шестого этажа и погиб.

Канат Болысбек
Читайте также
Женщина выпала из окна в Актау: раскрыты детали о ее состоянии
19:29, Сегодня
Женщина выпала из окна в Актау: раскрыты детали о ее состоянии
Электрик скончался от удара током в колонии Алматинской области
16:02, 26 февраля 2024
Электрик скончался от удара током в колонии Алматинской области
Чудом выжил: щенок провалился в колодец в Петропавловске
23:10, 15 марта 2026
Чудом выжил: щенок провалился в колодец в Петропавловске
Последние
Популярные
Читайте также
Суд назначил принудительные работы бойцу ММА за осквернение памятника
19:32, Сегодня
Суд назначил принудительные работы бойцу ММА за осквернение памятника
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 2-го тура
19:06, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после 2-го тура
Четыре гола решили исход матча КПЛ "Каспий" - "Окжетпес"
18:52, Сегодня
Четыре гола решили исход матча КПЛ "Каспий" - "Окжетпес"
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
18:13, Сегодня
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
