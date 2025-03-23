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Происшествия

Офицер кадровой службы МВД задержал закладчика в Астане

Офицер кадровой службы МВД задержал закладчика в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 16:17 Фото: МВД РК
В Астане офицер кадровой службы МВД во время патрулирования задержал мужчину, который имел при себе наркотики. Сейчас его подозревают в распространении так называемых закладок, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился во время весенних праздников, когда старший инспектор по особым поручениям Дфепартамента кадровой политики МВД Есжан Арыстанов вышел патрулировать улицы столицы в рамках усиления охраны общественного порядка.

"Около полуночи, находясь на маршруте, офицер заметил двух молодых людей, которые, увидев полицейского, поспешили скрыться в одном из дворов многоэтажного дома. Арыстанов не растерялся и решил проследовать за подозрительными гражданами", – рассказали в пресс-службе МВД.

При проверке документов выяснилось, что молодые люди не являются жителями того двора, в котором находились. На самом деле оба прибыли из другой области. Также в кармане одного из них обнаружено вещество, похожее на наркотическое средство. Дальнейшая экспертиза показала, что это гашиш. По словам задержанного, наркотик он приобрел его через Telegram-канал.

В настоящее время по данному факту продолжаются следственные мероприятия.

Есжан Арыстанов пришел в органы внутренних дел в 2004 году. Начинал он свою карьеру с патрульного. С 2022 года работает в центральном аппарате министерства.

Ранее в Актау задержали двоих мужчин и женщину, которые занимались изготовлением наркотиков на съемной квартире. При обыске у них изъяли пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные "закладки".

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Андрей Дюсупов
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