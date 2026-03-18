18-летнюю казахстанку принудили работать массажисткой и изнасиловали

В Шымкенте обещанный заработок для студентки обернулся принуждением к оказанию интимных услуг, сообщает Zakon.kz.

По словам пострадавшей, один из жителей города совершил в отношении нее насильственные действия. Об этом, на условиях анонимности, она рассказала корреспонденту Almaty.tv.

Все произошло летом прошлого года, когда она откликнулась на объявление по работе в соцсетях и пришла в здание, где, как выяснилось позже, оказывали услуги "боди-массажа". Со слов студентки, выйти оттуда она уже не смогла, потому что ее удерживали силой. У входа стояли охранники, а сотрудники обещали, что она будет лишь делать массаж жителям.

Как утверждают родственники пострадавшей, ни подозреваемый, ни организаторы до сих пор не привлечены к ответственности. В полиции рассказали, что дело расследуется по статье "Изнасилование".

"По части 1 статьи 120 Уголовного Кодекса ведётся досудебное расследование. В рамках данного дела назначены судебная психолого-криминалистическая экспертиза, а также криминалистическое исследование мобильного телефона, принадлежащего потерпевшей. После получения результатов экспертиз будет принято законное процессуальное решение по уголовному делу", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Несмотря на жалобы пострадавшей, здание продолжает работать под видом бани. Сейчас ее родные требует привлечь к ответственности не только мужчину, совершившего насилие, но и организаторов, которые обманом заманили пострадавшую. Родные также просят ускорить передачу дела в суд.

В Уральске скончался бывший сотрудник акимата Шынгырлауского района ЗКО, находившийся под следствием по делу об изнасиловании 16-летней девочки.