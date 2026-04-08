Спорт

18-летняя казахстанка произвела фурор в одном турнире с шахматными звездами

Шахматы Призер Турнира, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 15:24 Фото: Instagram/alua_nurman
Молодая шахматистка и член женской сборной Казахстана Алуа Нурман завоевала серебряную медаль на турнире в Германии, вследствие чего завоевала путевку на чемпионат мира-2027, сообщает Zakon.kz.

Наша 18-летняя шахматистка заняла второе место среди женщин на турнире по фристайл-шахматам GRENKE Chess Festival-2026, который прошел в немецком Карлсруэ.

Лучшая юниорка планеты в рейтинге FIDE Алуа Нурман выступала в категории Open вместе с мужчинами. В общем зачете она набрала шесть очков и заняла итоговое 39-е место.

А в женском зачете после восьми туров казахстанка только по дополнительным показателям уступила первую строчку победительнице – известной Харике Дроновали (Индия). На третьей позиции оказалась Динара Вагнер (Германия).

Все три призера получили путевки на чемпионат мира по фристайл-шахматам, который пройдет в начале 2027 года.

В соревнованиях в Карлсруэ также приняли участие две представительницы сборной Казахстана – Меруерт Камалиденова (5,5 очка) и Ксения Балабаева (5).

В итоговом протоколе категории Open победу одержал Винсент Кеймер (Германия, 7,5). В призовую тройку вошли Максим Вашье-Лаграв (Франция, 7 очков) и король мировых шахмат Магнус Карлсен (Норвегия, 7 очков).

Тем временем прошедшей ночью главный фаворит Лиги чемпионов УЕФА, лондонский "Арсенал", вырвал важную победу в Португалии.

Куандык Шынасилов
Казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира
20:27, 07 января 2025
Казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира
Казахстанка завоевала "бронзу" на ЧМ U20 в Болгарии
22:53, 20 августа 2025
Казахстанка завоевала "бронзу" на ЧМ U20 в Болгарии
Казахстан завоевал "бронзу" на ЧМ по стрельбе из лука
13:18, 07 сентября 2025
Казахстан завоевал "бронзу" на ЧМ по стрельбе из лука
