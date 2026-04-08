18-летняя казахстанка произвела фурор в одном турнире с шахматными звездами
Наша 18-летняя шахматистка заняла второе место среди женщин на турнире по фристайл-шахматам GRENKE Chess Festival-2026, который прошел в немецком Карлсруэ.
Лучшая юниорка планеты в рейтинге FIDE Алуа Нурман выступала в категории Open вместе с мужчинами. В общем зачете она набрала шесть очков и заняла итоговое 39-е место.
А в женском зачете после восьми туров казахстанка только по дополнительным показателям уступила первую строчку победительнице – известной Харике Дроновали (Индия). На третьей позиции оказалась Динара Вагнер (Германия).
Все три призера получили путевки на чемпионат мира по фристайл-шахматам, который пройдет в начале 2027 года.
В соревнованиях в Карлсруэ также приняли участие две представительницы сборной Казахстана – Меруерт Камалиденова (5,5 очка) и Ксения Балабаева (5).
В итоговом протоколе категории Open победу одержал Винсент Кеймер (Германия, 7,5). В призовую тройку вошли Максим Вашье-Лаграв (Франция, 7 очков) и король мировых шахмат Магнус Карлсен (Норвегия, 7 очков).
