Жесткое ДТП с автобусом и грузовиком: спасательная операция на месте
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Талдыкоргане на 277 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, зажатого в салоне автомобиля и не имевшего возможности самостоятельно выбраться.
После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись в Алматы, в результате чего пострадали люди.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript