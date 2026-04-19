Жесткое ДТП с автобусом и грузовиком: спасательная операция на месте

В Талдыкоргане на 277 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, зажатого в салоне автомобиля и не имевшего возможности самостоятельно выбраться.

После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись в Алматы, в результате чего пострадали люди.