Происшествия

Напали на пенсионера? Полиция раскрыла правду о ночном инциденте в Актау

Фото: unsplash
В Актау полиция опровергла информацию о нападении на пожилого мужчину. Выяснилось, что 68-летний горожанин получил травму головы в результате падения по собственной неосторожности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, инцидент произошел 22 марта около 23:30 часов ночи возле дома №25 в 7 микрорайоне. Как сообщили очевидцы, в конфликте участвовали около четырех человек – двое парней и две девушки. Мужчина изначально проявлял агрессию и пытался напасть на молодых людей.

В результате произошедшего пожилой житель получил травму головы – у него зафиксированы повреждения. После инцидента участники конфликта скрылись с места происшествия. На место прибыли скорая помощь и полиция. Медики забрали мужчину.

В Департаменте полиции Мангистауской области представили официальную версию событий. По данным правоохранителей, в ходе проверки было установлено, что пенсионер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина не удержал равновесие и упал на улице, получив повреждения головы. После падения он самостоятельно обратился к прохожей женщине с просьбой вызвать бригаду скорой помощи.

"Гражданин подтвердил, что никто его не избивал. Травмы он получил в результате падения по собственной неосторожности. Претензий и заявлений ни к кому не имеет", – сообщили в ведомстве.

По итогам разбирательства в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

После оформления всех необходимых материалов он был передан родственникам.

Ранее сообщалось, что пенсионерки из Акмолинской области избили соседку из-за долга.

Канат Болысбек
