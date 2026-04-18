#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
469.52
553.75
6.15
События

Зрелищная погоня полиции на юге Казахстана попала на видео

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Во время рейдовых мероприятий в Жамбылской области сотрудники полиции остановили автомобиль марки ВАЗ, однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться, сообщает Zakon.kz.

По данным страж порядка, медицинское освидетельствование подтвердило их подозрения – мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Как выяснилось, это не первое серьезное нарушение с его стороны. Он уже был лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль – и в нетрезвом состоянии.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 346 Уголовного кодекса РК.

Всего с начала года в регионе 291 водитель привлечен к ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы лихачи устроили опасную езду по Аль-Фараби и попались полиции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: