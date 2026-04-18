Зрелищная погоня полиции на юге Казахстана попала на видео
Во время рейдовых мероприятий в Жамбылской области сотрудники полиции остановили автомобиль марки ВАЗ, однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться, сообщает Zakon.kz.
По данным страж порядка, медицинское освидетельствование подтвердило их подозрения – мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Как выяснилось, это не первое серьезное нарушение с его стороны. Он уже был лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль – и в нетрезвом состоянии.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 346 Уголовного кодекса РК.
Всего с начала года в регионе 291 водитель привлечен к ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения.
