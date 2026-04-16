Скандальная блогерша попала в жесткую драку в Костанае – видео

В Костанае произошла драка с участием блогера. Конфликт начался в социальных сетях во время прямого эфира и продолжился уже на улице, передает Zakon.kz.

Как пишет 16 апреля 2026 года издание Tobol.info, видео драки попало в интернет. Причем ролик, и не один, у себя на странице выложила участница конфликта – блогер Гульнара Оразалина, подписанная в Instagram как @gulnara.blogger. Она же опубликовала фото и видео девушек, скорее всего, участниц драки, оскорбляя их.

Также блогер выложила видео, предположительно, из отдела полиции, на котором участницы конфликта также продолжили взаимно друг друга оскорблять при представителях органов правопорядка.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, сообщение о драке, произошедшей в районе КЖБИ, поступило 15 апреля.

"Прибывшие сотрудники полиции задержали всех участников на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Предварительно установлено, что конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Выяснение отношений продолжилось при личной встрече, переросшей в драку", – отмечают в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что блогер Гульнара Оразалина уже попадала в скандал в декабре 2025 года, когда в социальных сетях оскорбила мам особенных детей, сказав, что причиной аутизма у таких детей является распутный образ жизни их родителей.

Тогда блогера наказали за мелкое хулиганство, оштрафовав на 78 тыс. тенге. В суде Оразалина признала вину частично.

Ранее сообщалось, что популярную блогершу задержали за торговлю людьми.