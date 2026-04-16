#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
474.08
558.28
6.26
Происшествия

Скандальная блогерша попала в жесткую драку в Костанае – видео

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:40 Фото: unsplash
В Костанае произошла драка с участием блогера. Конфликт начался в социальных сетях во время прямого эфира и продолжился уже на улице, передает Zakon.kz.

Как пишет 16 апреля 2026 года издание Tobol.info, видео драки попало в интернет. Причем ролик, и не один, у себя на странице выложила участница конфликта – блогер Гульнара Оразалина, подписанная в Instagram как @gulnara.blogger. Она же опубликовала фото и видео девушек, скорее всего, участниц драки, оскорбляя их.

Также блогер выложила видео, предположительно, из отдела полиции, на котором участницы конфликта также продолжили взаимно друг друга оскорблять при представителях органов правопорядка.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, сообщение о драке, произошедшей в районе КЖБИ, поступило 15 апреля.

"Прибывшие сотрудники полиции задержали всех участников на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Предварительно установлено, что конфликт между двумя девушками начался в социальной сети во время прямого эфира. Выяснение отношений продолжилось при личной встрече, переросшей в драку", – отмечают в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Известно, что блогер Гульнара Оразалина уже попадала в скандал в декабре 2025 года, когда в социальных сетях оскорбила мам особенных детей, сказав, что причиной аутизма у таких детей является распутный образ жизни их родителей.

Тогда блогера наказали за мелкое хулиганство, оштрафовав на 78 тыс. тенге. В суде Оразалина признала вину частично.

Ранее сообщалось, что популярную блогершу задержали за торговлю людьми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Массовая драка в Мангистауской области попала на видео
Массовая драка попала на видео в Алматы
Массовую драку сняли на видео в Экибастузе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый американец назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC
Казахстан и Узбекистан определили финалиста ЧМ-2026 по таеквондо
Илия Топурия сделал жёсткое заявление в адрес Ислама Махачева
Стал известен призовой фонд "Ролан Гаррос" 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: