Появилась ориентировка на казахстанского блогера Ильяра Ювашева

На портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась официальная ориентировка на известного казахстанского блогера Ильяра Ювашева. Согласно опубликованным данным, он официально объявлен в розыск, передает Zakon.kz.

Разыскное дело было зарегистрировано в Астане 27 марта 2026 года. Инициатором процессуальных действий выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). В настоящий момент поиском блогера занимаются сотрудники столичного департамента экономических расследований.

Ранее сообщалось, что в 2024-2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая сайт Mellstroy. Для легализации денежных потоков, как отмечают в АФМ, зарегистрировали 22 подставные компании и использовали POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Через них прошли средства игроков на сумму более 3,6 млрд тенге.

Правоохранители просят сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемого в ДЭР по Астане. Вознаграждение и анонимность гарантируются.