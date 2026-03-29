#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Появилась ориентировка на казахстанского блогера Ильяра Ювашева

Ильяр Ювашев, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 18:13 Фото: Instagram/andersonchik1
На портале органов правовой статистики и специальных учетов появилась официальная ориентировка на известного казахстанского блогера Ильяра Ювашева. Согласно опубликованным данным, он официально объявлен в розыск, передает Zakon.kz.

Разыскное дело было зарегистрировано в Астане 27 марта 2026 года. Инициатором процессуальных действий выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). В настоящий момент поиском блогера занимаются сотрудники столичного департамента экономических расследований.

Фото: qamqor.gov.kz

Ранее сообщалось, что в 2024-2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая сайт Mellstroy. Для легализации денежных потоков, как отмечают в АФМ, зарегистрировали 22 подставные компании и использовали POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Через них прошли средства игроков на сумму более 3,6 млрд тенге.

Правоохранители просят сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемого в ДЭР по Астане. Вознаграждение и анонимность гарантируются.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: