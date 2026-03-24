События

Казахстанского блогера объявили в розыск по подозрению в пособничестве Мелстрою

Ильяр Ювашев, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 11:23 Фото: Instagram/andersonchik1
Департамент АФМ по Астане объявил в межгосударственный розыск блогера Ильяра Ювашева (andersonchik1). Его подозревают в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино, связанного с проектом Mellstroy, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в 2024-2025 годах Ювашев участвовал в создании и управлении сетью онлайн-казино, включая сайт Mellstroy. Для легализации денежных потоков, как отмечают в АФМ, зарегистрировали 22 подставные компании и использовали POS-терминалы и электронные платежные инструменты. Через них прошли средства игроков на сумму более 3,6 млрд тенге.

В ведомстве просят сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемого в ДЭР по Астане. Вознаграждение и анонимность гарантируются.

"Департаментом АФМ по г. Астане объявлен в межгосударственный розыск: Ювашев Ильяр Салаватович, 23.06.1998 г.р., гражданин Республики Казахстан, известный блогер под псевдонимом andersonchik1", – говорится в сообщении.

Также в АФМ напомнили, что продолжают расследование в отношении гражданина Беларуси Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, для продвижения интернет-казино блогер запускал розыгрыши и челленджи, побуждая пользователей публиковать видео с упоминанием бренда и ссылками на сайт.

В ведомстве подчеркивают, что деятельность таких платформ приводит к росту лудомании, вовлечению несовершеннолетних и оттоку средств за рубеж.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
