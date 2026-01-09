Исчезновение и убийство супругов в Атырауской области: опубликована ориентировка на подозреваемого
Согласно данным, 29-летнего Сұлтана Сарсемалиева объявили в розыск 8 января 2026 года.
Розыскное дело ведет Департамент полиции Атырауской области.
Фото: qamqor.gov.kz/criminals
В региональных СМИ отмечается, что Сарсемалиев приходится зятем для семьи.
Материал по теме
Напомним, семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.
6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов. Поиски их детей продолжаются.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области также уточнили, что проверяется причастность других лиц.
Еще важный момент. Правоохранительные органы призвали граждан ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных.