Происшествия

Исчезновение и убийство супругов в Атырауской области: опубликована ориентировка на подозреваемого

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:44 Фото: Zakon.kz
На портале органов правовой статистики и специальных учетов размещена ориентировка на Султана Сарсемалиева – зятя семьи, которого подозревают в убийстве супружеской пары в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, 29-летнего Сұлтана Сарсемалиева объявили в розыск 8 января 2026 года.

Розыскное дело ведет Департамент полиции Атырауской области.

Фото: qamqor.gov.kz/criminals

В региональных СМИ отмечается, что Сарсемалиев приходится зятем для семьи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:44
Убийство семьи в Атырауской области: что известно о подозреваемом

Напомним, семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:44
В Атырау возбуждено уголовное дело после загадочного исчезновения целой семьи

6 января 2026 года были обнаружены тела пропавших супругов. Поиски их детей продолжаются.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области также уточнили, что проверяется причастность других лиц.

Еще важный момент. Правоохранительные органы призвали граждан ориентироваться на официальные источники информации и воздержаться от распространения недостоверных либо непроверенных данных.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
