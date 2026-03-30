Вышел из дома и исчез: в Кентау ищут подростка
В Кентау пропал 16-летний подросток по имени Дамир Сулеймен. 9 марта он вышел из дома и не вернулся, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8-775-000-02-11, 8-705-311-78-53 или на канал "102".
Правоохранительные органы подчеркивают, что любая информация может оказаться важной, и призывают граждан к содействию.
Ранее сообщалось, что в Костанае нашли тело без вести пропавшего 17-летнего юноши.
Читайте также
