Аферу с выдачей водительских удостоверений разоблачили в Семее
21-летний житель города Семея в декабре 2025 года стал жертвой обмана и обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.
По его словам, малознакомый мужчина под предлогом содействия в получении водительского удостоверения завладел его денежными средствами в размере 785 тыс. тенге.
"После получения денег обещанные услуги оказаны не были. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКП установлен и доставлен в управление полиции 23-летний житель Бородулихинского района, подозреваемый в совершении данного преступления".Пресс-служба МВД РК
По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрано обязательство о явке, материал направлен в орган досудебного расследования.
Полиция напоминает, что любые предложения "ускоренного" получения документов в обход законных процедур являются незаконными и могут привести к финансовым потерям.
Ранее сообщалось, что казахстанец заработал состояние на продаже водительских прав в Шымкенте.
