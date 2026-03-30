Происшествия

Аферу с выдачей водительских удостоверений разоблачили в Семее

Мошенничество на сотни тысяч: в Семее задержан подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 18:19 Фото: Zakon.kz
21-летний житель города Семея в декабре 2025 года стал жертвой обмана и обратился в полицию, сообщает Zakon.kz.

По его словам, малознакомый мужчина под предлогом содействия в получении водительского удостоверения завладел его денежными средствами в размере 785 тыс. тенге.

"После получения денег обещанные услуги оказаны не были. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКП установлен и доставлен в управление полиции 23-летний житель Бородулихинского района, подозреваемый в совершении данного преступления".Пресс-служба МВД РК

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрано обязательство о явке, материал направлен в орган досудебного расследования.

Полиция напоминает, что любые предложения "ускоренного" получения документов в обход законных процедур являются незаконными и могут привести к финансовым потерям.

Ранее сообщалось, что казахстанец заработал состояние на продаже водительских прав в Шымкенте.

