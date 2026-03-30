Казахстанец заработал состояние на продаже водительских прав в Шымкенте
По данным следствия, для привлечения клиентов использовались видеоролики и объявления с убедительными формулировками.
Доверчивые граждане, поверив обещаниям, переводили крупные суммы.
В общей сложности от его действий пострадали порядка 45 казахстанцев, а ущерб составил более 20 млн тенге.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента уточнили, что подозреваемого задержали и заключили под стражу. Теперь идет расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
В заключительной части стражи порядка в очередной раз напомнили, что любые предложения "ускоренного" или "гарантированного" получения документов вне установленного законом порядка являются признаками мошенничества.
