#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
События

Казахстанец заработал состояние на продаже водительских прав в Шымкенте

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:15
Казахстанец организовал схему обмана через социальную сеть TikTok. На специально созданной странице он активно рекламировал "права под ключ", обещая быстрое и гарантированное оформление водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, для привлечения клиентов использовались видеоролики и объявления с убедительными формулировками.

Доверчивые граждане, поверив обещаниям, переводили крупные суммы.

В общей сложности от его действий пострадали порядка 45 казахстанцев, а ущерб составил более 20 млн тенге.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента уточнили, что подозреваемого задержали и заключили под стражу. Теперь идет расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

В заключительной части стражи порядка в очередной раз напомнили, что любые предложения "ускоренного" или "гарантированного" получения документов вне установленного законом порядка являются признаками мошенничества.

Немного ранее мы рассказывали, что Министерство внутренних дел (МВД) вышло на след и задержало супругов-аферистов, похитивших сотни миллионов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
