Происшествия

Ощутимое землетрясение произошло в Казахстане

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 11:30 Фото: Zakon.kz
Второе за сутки землетрясение произошло в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что сетью сейсмических станций 31 марта 2026 года в 11:11 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 273 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Координаты эпицентра 44.609º с.ш. 79.709º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV _5.4.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Область Жетысу, Панфиловский район, город Жаркент – 2 балла
  • Область Жетысу, город Текели – 2 балла
  • Область Жетысу, Аксуский район, село Жансугуров – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, звонков от населения на 112 не поступало.

Первое землетрясение зарегистрировали в 00:42 в 33 км к северо-западу от города Жаркента.

Ирина Капитанова
