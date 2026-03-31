Ощутимое землетрясение произошло в Казахстане

Второе за сутки землетрясение произошло в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что сетью сейсмических станций 31 марта 2026 года в 11:11 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр расположен в 273 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Координаты эпицентра 44.609º с.ш. 79.709º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV _5.4.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Область Жетысу, Панфиловский район, город Жаркент – 2 балла

Область Жетысу, город Текели – 2 балла

Область Жетысу, Аксуский район, село Жансугуров – 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, звонков от населения на 112 не поступало.

Первое землетрясение зарегистрировали в 00:42 в 33 км к северо-западу от города Жаркента.