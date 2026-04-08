Ощутимое землетрясение произошло на юге Казахстана
Сегодня, 8 апреля 2026 года, в Алматинской области зарегистрировано землетрясение, которое ощутили местные жители, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК:
"Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 08 апреля 2026 г. в 22 час 55 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 117 км на северо-запад от г.Алматы на территории Казахстана (Алматинская область, Илийский р-н)". МЧС РК
Ощутимость в селе Курты Алматинской области составила 2 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Спасатели подчеркнули: гражданам необходимо заранее изучить алгоритм действий при сейсмических явлениях, состоящий из 10 простых шагов:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ и электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Сегодня казахстанские сейсмологи также зарегистрировали землетрясение в Каспийском море.
