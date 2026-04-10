Курьеров строймагазина избили в Костанае и повредили их автомобиль – момент попал на видео

В Костанае совершено дерзкое нападение на сотрудников строительного магазина. Инцидент произошел во время выполнения работниками служебных обязанностей по доставке товара, передает Zakon.kz.

Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона, и позже видеозапись появилась в сети. На кадрах, снятых очевидцами, запечатлено, как агрессивный мужчина разбивает кузов и стекла "Газели", после чего переключается на водителя, нанося ему серию ударов.

Видеозапись вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей, которые потребовали сурового наказания для дебоширов.

В пресс-службе Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование. Все причастные лица установлены и доставлены в полицию.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также других возможных участников и свидетелей. По их результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили 10 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Костанайской области.

