Происшествия

Хозяин дома самостоятельно задержал грабителя и вызвал полицию в Актобе

Фото: скриншот из видео
30 марта в Актобе мужчина ограбил два соседних дома. Скрыться с места преступления злоумышленнику помешал один из хозяев, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что из одного дома подозреваемый похитил барсетку с денежными средствами, а также ключи от автомобиля, задумав угнать его.

Затем грабитель проник в гараж соседнего дома, где совершил кражу сварочного аппарата стоимостью 150 тыс. тенге. В этот момент владелец авто заметил злоумышленника, самостоятельно задержал его и вызвал полицию.

"Подозреваемый был задержан на месте происшествия и водворен в изолятор временного содержания. В ходе досудебного расследования он свою вину признал. Установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – поделились в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. В соответствии с уголовным законодательством за кражу, совершенную неоднократно и с незаконным проникновением в жилище, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Департамент полиции Актюбинской области призывает домовладельцев быть бдительными, укреплять безопасность жилищ и не оставлять двери открытыми, использовать надежные замки.

Тем временем в Усть-Каменогорске серийный вор-сладкоежка выносил шоколад под курткой, однако его действия попали на камеры.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
