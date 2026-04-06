Лобовое в трещинах: дети вскрыли чужую машину и устроили погром в Астане

В Астане кадры дерзкой детской шалости, обернувшейся порчей чужого имущества, стали поводом для вмешательства правоохранительных органов. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса по улице Косшыгулулы, передает Zakon.kz.

Трое мальчиков использовали припаркованный автомобиль в качестве батута, прыгая по лобовому стеклу до тех пор, пока оно не покрылось трещинами и окончательно не разбилось. Видеозапись происшествия, на которой также запечатлено, как детям удалось вскрыть дверь транспортного средства, быстро распространилась в социальных сетях после публикации блогера.

Реакция полиции последовала незамедлительно. Сотрудникам ведомства удалось установить личности несовершеннолетних "по горячим следам".

"В связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении их законных представителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Все собранные материалы уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия соответствующих мер воздействия и проведения профилактической работы. Остается открытым вопрос о возмещении ущерба владельцу пострадавшего авто, который на момент инцидента отсутствовал на месте происшествия.

