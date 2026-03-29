Травма на батуте: мальчик сломал ногу в развлекательном центре Актау

Ребенок получил перелом во время посещения детского центра в Актау. Мать утверждает, что причиной стали посторонние предметы в игровой зоне. Администрация выдвинула свою версию, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, сам инцидент произошел в полдень 22 марта 2026 года в детском развлекательном центре Apollo, расположенном в ТРЦ Sayapark. По словам матери пострадавшего, ее 9-летний сын Амир получил травму в зоне батутов, прыгнув в бассейн с мягкими кубиками.

"Я сама наблюдала за детьми. Когда отошла к младшему ребенку, ко мне подошел сын и сказал, что при прыжке упал на что-то твердое. Мы сняли носок, я осмотрела ногу. Сначала подумала, что это ушиб, но он начал хромать", – рассказала женщина.

Ребенка доставили в травмпункт, где диагностировали перелом пятого пальца стопы. На ногу был наложен гипс. Как отметила его мама, он занимается спортом и незадолго до инцидента прошел отбор в сборную Атырау по карате.





Причиной травмы, как говорит мать, могли стать посторонние предметы в бассейне с мягкими кубиками. На видео она зафиксировала, как сотрудники достают из него пластиковую бутылку и другой мусор.

После происшествия женщина обратилась к администрации центра с просьбой проверить игровую зону и временно закрыть бассейн.

"Мне ответили, что его якобы чистят каждый день. Тогда мы сами начали проверять и нашли твердые предметы. Я попросила закрыть зону, чтобы другие дети не пострадали, но мне предложили вернуть деньги за вход и попросили покинуть кабинет", – сообщила она.

По ее словам, после угрозы обращения в полицию сотрудники начали очищать бассейн, однако доступ для детей при этом ограничен не был. На следующий день, 23 марта, мама ребенка связалась с руководителем центра.

"Он сказал, что поедет разбираться. Вечером написал, что персоналу объявлен выговор, бассейн почистили, извинился и предложил помощь с лекарствами", – рассказала она.

Однако, по ее мнению, принятых мер недостаточно. Сейчас мальчик передвигается на костылях, переведен на домашнее обучение, спортивные занятия приостановлены. Мать подала официальную жалобу в акимат через систему e-Otinish и призвала обратить внимание на безопасность детских игровых зон.

В свою очередь в администрации развлекательного центра Apollo сообщили, что, по их версии, ребенок получил травму не из-за посторонних предметов. В центре предоставили видеозапись, на которой, как утверждается, пострадавший мальчик вместе с сестрой находился на балансировочной балке.

На кадрах дети, по словам администрации, пытались столкнуть друг друга и пинались ногами. По мнению представителей центра, именно в ходе этой игры ребенок мог получить травму.

Также в Apollo напомнили о правилах посещения игровой зоны. В частности, в них указано, что строго запрещено толкать других, тянуть за руки, сталкиваться и выполнять опасные действия. В администрации подчеркнули, что ответственность за соблюдение этих правил детьми лежит на родителях.

"Родители должны сами следить, чтобы дети соблюдали правила. Операторы находятся для общего контроля и обеспечения безопасности на аттракционах. Например, они следят за очередностью на горках, чтобы дети не сталкивались. Операторы – не воспитатели и не няньки", – сообщили в центре.

