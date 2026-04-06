Казахстанец погиб, спасая беззащитного кота

Мужчина, спасая кота, погиб в Павлодаре. По информации медиков, мужчина сорвался с высоты 6 метров и попал с переломами в больницу, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Irbistv.kz, в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи рассказали, что вызов поступил 5 апреля 2026 года. В районе Центральной промзоны с высоты 6 метров упал 50-летний мужчина. Отмечается, что пострадавший пытался снять с дерева кота.

Мужчину с различными переломами и в состоянии травматического шока госпитализировали. В первой городской больнице сообщили, что в результате полученных травм пациент скончался.

Между тем также 5 апреля погибла и женщина, упавшая с высоты.

"Медики, к сожалению, не успели помочь пострадавшей, несмотря на то, что были на месте происшествия уже через 2 минуты после вызова. Неизвестная женщина около 50-60 лет получила травмы, несовместимые с жизнью, после падения с высоты в районе дома по улице Ак. Маргулана", – сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

В Департаменте полиции региона уточнили, что погибшая 1955 года рождения. Она состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По факту назначена проверка.

