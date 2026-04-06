Ребенок на лошади влетел в иномарку в Таразе: животное погибло на месте
В Таразе ребенок верхом на лошади врезался в легковую машину. Удар был такой силы, что животное скончалось на месте, а мальчик перенес экстренную операцию, передает Zakon.kz.
Как сообщает 6 апреля 2026 года телеканал КТК, инцидент произошел на перекрестке: неуправляемая лошадь с семилетним всадником врезалась в заднюю часть автомобиля Toyota. В результате столкновения ребенок и животное пролетели несколько метров и упали на асфальт.
По словам очевидцев, за несколько минут до аварии животное чего-то испугалось. Лошадь погибла на месте, а мальчика экстренно прооперировали – у него диагностирован перелом плеча.
"По данному факту установлено, что ребенок находился без должного контроля со стороны взрослых. В связи с этим родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", – рассказала Гульсара Мухтаркулова, руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области.
