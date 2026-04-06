#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Происшествия

Ребенок на лошади влетел в иномарку в Таразе: животное погибло на месте

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 01:42 Фото: primeminister.kz
В Таразе ребенок верхом на лошади врезался в легковую машину. Удар был такой силы, что животное скончалось на месте, а мальчик перенес экстренную операцию, передает Zakon.kz.

Как сообщает 6 апреля 2026 года телеканал КТК, инцидент произошел на перекрестке: неуправляемая лошадь с семилетним всадником врезалась в заднюю часть автомобиля Toyota. В результате столкновения ребенок и животное пролетели несколько метров и упали на асфальт.

По словам очевидцев, за несколько минут до аварии животное чего-то испугалось. Лошадь погибла на месте, а мальчика экстренно прооперировали – у него диагностирован перелом плеча.

"По данному факту установлено, что ребенок находился без должного контроля со стороны взрослых. В связи с этим родители привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", – рассказала Гульсара Мухтаркулова, руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что спиннер едва не стоил подростку пальца в Жамбылской области. Мальчику помогли спасатели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: