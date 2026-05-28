Роза Рымбаева подарила известной певице роскошное платье

Казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала на своей странице фрагменты концерта народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, который "прогремел" в Астане, сообщает Zakon.kz.

Для Маржан Арапбаевой встреча с легендой казахстанской эстрады стала исполнением ее давней мечты. В честь этого события и их совместного дуэта Роза Рымбаева подарила артистке сценическое платье.

"Сегодня для меня особенный и счастливый день! Спеть на одной сцене с великой Розой Рымбаевой – это моя сбывшаяся мечта. Этот момент навсегда останется в моем сердце. Ваш подарок я сохраню как память о Вас. А Ваши теплые слова будут вдохновлять и придавать мне сил в будущем", – подписала видео Арапбаева.

Подписчики артистки с энтузиазмом прокомментировали пост:

Роза безупречна! В 70 лет такая фигура – супер!

До сих пор не могу прийти в себя от потрясающих впечатлений.

Какой голос, какое исполнение!

Маржан Арапбаева – известная казахстанская эстрадная певица, композитор и автор песен. Заслуженный деятель Казахстана (2017).

