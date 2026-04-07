Происшествия

После пожара в акимате Актюбинской области его работа под вопросом

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 23:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров заявил о том, что говорить о поджоге пока рано. В данный момент на месте инцидента работает следственная комиссия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", объект оборудован камерами видеонаблюдения, поэтому делать какие-либо выводы о причинах пожара преждевременно.

"В 20:21 нам сообщили, что загорелась крыша акимата. Через час пожар был локализован, ликвидация до сих пор продолжается, жертв и пострадавших нет. Работает 31 единица техники и 106 сотрудников департамента по ЧС. Также дополнительно прибыла бригада военных для обеспечения безопасности окружающих. Еще раз повторю: пострадавших и жертв нет. Создана следственная группа, которая даст результаты по произошедшему. Акимат завтра будет работать в свободном графике, но, скорее всего, многие сотрудники перейдут на онлайн-режим", – заявил аким.

Ранее стали известны подробности пожара в здании акимата Актюбинской области.

Елена Беляева
Елена Беляева
