Названа возможная причина пожара в здании акимата Актюбинской области

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Актюбинской области озвучили предварительное объяснение причин возгорания в региональном акимате, сообщает Zakon.kz.

Вечером 7 апреля 2026 года 6-этажное здание акимата Актюбинской области охватил пожар. В связи с этим был автоматически объявлен повышенный ранг вызова на тушение. Всего в ликвидации возгорания участвовали 338 человек и 58 единиц техники.

По данным ДЧС, площадь пожара составила 300 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать за полчаса. К счастью, пострадавших нет.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса РК. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия.

На данный момент сотрудники акимата переведены на дистанционную работу. Назначен ряд экспертиз, включая пожарно-техническую, а также устанавливается размер причиненного материального ущерба.

В пресс-службе ДЧС на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что предварительной причиной явилось короткое замыкание электропроводов.

"Деревянная обрешетка на крыше, обладающая высокой горючей нагрузкой, ускорила распространение огня", – добавил начальник ДЧС Евгений Овчарский.

Уже 8 апреля в ДЧС поделились кадрами с экшн камеры спасателей, которые восхитили казахстанцев: рискуя, пожарные сняли флаг Казахстана с крыши горящего здания акимата.