Происшествия

В Актобе садовод-любитель получил 7 лет колонии, не сумев выдать коноплю за сорняк

Фото: pexels
Суд в Актобе приговорил местного жителя к семи годам колонии за выращивание конопли на огороде. Подсудимый настаивал на версии о дикорастущих растениях, которые якобы ежегодно уничтожались им и соседями. Однако суд признал эти доводы несостоятельными, передает Zakon.kz.

Как сообщает 12 апреля 2026 года издание "Диапазон", 46-летнего жителя Актобе признали виновным в незаконном культивировании конопли. По версии следствия, на своем огороде мужчина подготовил лунки, поливал растения и даже подвязывал их, чтобы они не падали.

Во время обыска во дворе его дома изъяли более 200 кустов конопли (каннабиса), а в сарае обнаружили готовую высушенную марихуану. Общий вес запрещенного урожая превысил шесть килограммов.

"Сам он в суде отрицал вину в посеве и уходе за запрещенной травой. Он уверял, что на его огороде была дикорастущая конопля, на территории дома ее постоянно выкорчевывали и сжигали. А в последнее время он занят был бракоразводным процессом, поэтому не занимался огородом, и там быстро выросла конопля", – говорится в сообщении.

Накануне визита полиции подсудимый вместе со знакомым своего сына срезал часть кустов, якобы собираясь их уничтожить. На вопрос, почему растения были связаны веревкой, он ответил, что сделал это "для забавы", находясь в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, обвиняемый заявил, что его допрашивали ночью без адвоката, а показания он давал под диктовку. Он признал лишь факт хранения марихуаны для личного употребления.

Подсудимый настаивал, что в их переулке дикая конопля растет у всех соседей. Бывшая супруга и дети подтвердили его слова, однако суд отнесся к их показаниям критически, посчитав их заинтересованными лицами.

Суд посчитал вину в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений доказанной и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

В феврале сообщалось о ликвидации ОПГ, занимавшейся изготовлением и сбытом психотропных веществ в Алматы.

Канат Болысбек
