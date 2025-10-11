#АЭС в Казахстане
Происшествия

Засыпало во время работ: в Аксу спасли мужчину из обвала грунта

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 11:16 Фото: МЧС РК
В городе Аксу Павлодарской области спасатели освободили мужчину, которого засыпало землей во время проведения земляных работ, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт "112" 10 октября 2025 года, сообщили в МЧС. На место сразу выехали сотрудники службы спасения. Как установлено, инцидент произошел на территории одного из ТОО, расположенного на улице Промышленной. Во время работ по прокладке грунта произошел обвал, под завалом оказался мужчина 1998 года рождения.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Через отверстие в водопроводном колодце спасатели подали пострадавшему кислород с помощью специального оборудования. Параллельно велись работы по его извлечению из-под земли.

Фото: МЧС РК

После завершения операции мужчину передали бригаде скорой помощи.

В Кызылорде сотрудники МЧС спасли щенка, застрявшего между бетонными плитами.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
