Задушил и изрезал лицо ради машины: убийца казахстанки добивался смягчения приговора

Осужденный к 22 годам по резонансному делу об ограблении и убийстве женщины житель Актобе не терял надежды изменить наказание и дошел до Кассационного суда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 апреля 2026 года в пресс-службе суда, в кассационной жалобе защита осужденного просила направить дело на новое рассмотрение, утверждая о неполноте судебного следствия и нарушении права на судебную защиту.

"Кассационный суд посчитал принятые по делу судебные акты обоснованными, так как личные вещи погибшей и ее автомобиль найдены у осужденного, видеозаписи с камер наблюдения отражают последовательность действий У., звонок жертвы в службу "112" во время нападения зафиксирован, а ДНК-экспертиза подтверждает присутствие осужденного возле трупа. Версии защиты о давлении полиции и причастности третьих лиц признаны несостоятельными", – говорится в сообщении.

В итоге убийца продолжит отбывать назначенное наказание

Резонансное преступление совершено 9 июня 2024 года. Житель Актобе под видом покупателя заманил женщину, продававшую автомобиль Toyota Camry, в безлюдное место. Там он напал на нее, задушив ремнем безопасности. Затем изуродовал ее лицо ножом, чтобы затруднить опознание жертвы. После чего, забрав золотую цепочку, бросил тело в кусты и скрылся на ее автомобиле. Приговором суда ему назначено 22 года лишения свободы. По этому преступлению вынесли приговор и диспетчеру 112.