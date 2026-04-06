"Избивали и душили": казахстанка заявила о групповом изнасиловании 30-летней давности

Уроженка Западно-Казахстанской области заявила о групповом изнасиловании 30-летней давности. По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как пишет 6 апреля 2026 года издание "Мой город", пользовательница социальной сети TikTok на своей странице поделилась ужасающей историей. По ее словам, 30 лет назад ее изнасиловали, предположительно, четверо мужчин. На тот момент ей было 17-18 лет, и жила она в глубинке Западно-Казахстанской области.

"Эти мужчины воспользовались тем, что четверо моих братьев разъехались. Кто-то уехал учиться, кто-то в армию. Я жила в маленьком поселке, где все друг друга знают, жила с мамой, отец умер. Они вывезли меня в заброшенный дом, по очереди насиловали, избивали и душили. А когда я пригрозила тем, что посажу их, один из насильников потащил меня к реке Урал и пригрозил, что утопит меня. Я снова повторила, что посажу их. Тогда они еще больше меня избили и оставили на берегу реки. Я очнулась под утро – избитая, слабая и без одежды", – рассказала женщина.

Героиня видеоролика рассказала, что после случившегося она уехала в Уральск и попыталась построить свою жизнь. Однако у нее ничего не сложилось. Тогда она вместе с маленьким сыном уехала из страны и в данный момент проживает во Вьетнаме.

"Сейчас, казалось бы, у меня все хорошо. Я живу, работаю, мой сын учится в престижном университете. Его я родила для себя. Но внутри меня до сих пор сидит та маленькая девочка, которую растоптали, унизили и убили. Я так и не смогла забыть ту трагедию, которая комом застряла внутри. Психологи не помогли, личную жизнь так и не смогла построить, так как после случившегося у меня идет отвращение к мужчинам", – рассказала она.

Позже героиня ролика записала второе видео, в котором сообщила, что после публикации с ней связались из департаментов полиции ЗКО и Алматы. Она заявила, что намерена приехать в Уральск и приложить все усилия, чтобы наказать своих обидчиков.

"Многие спрашивают, почему я все это время молчала. Отвечу: я выросла в маленьком поселке между Атырау и Уральском, где все друг друга знают. За меня никто не заступился бы, это стыд и позор. Братья обо всем знают, надеюсь, они не отвернутся от меня. Ведь я ничего плохого не сделала. Надеюсь, сейчас хоть кто-то меня услышит. Я буду идти до конца, хочу избавиться от боли и обрести покой. Ведь эти люди до сих пор живут припеваючи", – заключила она.

Женщина обратилась за помощью к общественникам фонда NeMolchi.Kz. Правозащитники намерены взяться за это дело и помочь ей.

Между тем в департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка обещали изучить все доводы во время досудебного расследования. Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

