30 человек эвакуировали из горящего дома в Алматы
В Бостандыкском районе, в мкр. Орбита-4, на балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Огонь охватил балкон и комнату, сообщает Zakon.kz.
С помощью спасательных колпаков пожарные спасли четырех человек. Также были эвакуированы 30 человек, 10 из которых – дети.
Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, уточнили в МЧС.
Ранее трое кызылординских полицейских спасли детей из огня: в одном из жилых домов города вспыхнула квартира на четвертом этаже. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе МВД 14 апреля 2026 года.
