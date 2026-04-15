30 человек эвакуировали из горящего дома в Алматы

В Бостандыкском районе, в мкр. Орбита-4, на балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Огонь охватил балкон и комнату, сообщает Zakon.kz.

С помощью спасательных колпаков пожарные спасли четырех человек. Также были эвакуированы 30 человек, 10 из которых – дети.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, уточнили в МЧС.

