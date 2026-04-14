Полицейские спасли спящих детей из горящей квартиры в Кызылорде – видео

Трое кызылординских полицейских спасли детей из огня: в одном из жилых домов города вспыхнула квартира на четвертом этаже. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе МВД 14 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Густой дым заметили сотрудники полиции Кайсар Мамадалиев, Руслан Бауржанулы и Нуржан Нағашыбай, которые работали неподалеку. Они мгновенно сориентировались, сразу направились к очагу возгорания и вызвали коллег на подмогу.

Не дожидаясь прибытия экстренных служб, стражи порядка вошли в задымленную квартиру и приступили к тушению пожара.

Фото: пресс-служба МВД

Внутри находились двое спящих детей. Полицейские разбудили их и вывели из опасной зоны. Благодаря их решительным и самоотверженным действиям удалось предотвратить трагедию и сохранить жизни. Позже на место подъехали дополнительные наряды, пожарные и взяли ситуацию под контроль.

