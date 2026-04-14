#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Полицейские спасли спящих детей из горящей квартиры в Кызылорде – видео

Полицейские спасли двоих детей из горящей квартиры в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 19:25 Фото: пресс-служба МВД
Трое кызылординских полицейских спасли детей из огня: в одном из жилых домов города вспыхнула квартира на четвертом этаже. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе МВД 14 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Густой дым заметили сотрудники полиции Кайсар Мамадалиев, Руслан Бауржанулы и Нуржан Нағашыбай, которые работали неподалеку. Они мгновенно сориентировались, сразу направились к очагу возгорания и вызвали коллег на подмогу.

Не дожидаясь прибытия экстренных служб, стражи порядка вошли в задымленную квартиру и приступили к тушению пожара.

Фото: пресс-служба МВД

Внутри находились двое спящих детей. Полицейские разбудили их и вывели из опасной зоны. Благодаря их решительным и самоотверженным действиям удалось предотвратить трагедию и сохранить жизни. Позже на место подъехали дополнительные наряды, пожарные и взяли ситуацию под контроль.

Ранее Zakon.kz выпустил материал о том, как полицейские ВКО спасли ребенка от опасности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау
14:46, 08 февраля 2026
Полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау
В Сатпаеве двух пенсионеров вызволили из горящей квартиры
05:28, 16 сентября 2024
В Сатпаеве двух пенсионеров вызволили из горящей квартиры
Еще один пожар в Казахстане: жителя Тараза чудом вынесли из горящей квартиры
00:03, 04 декабря 2025
Еще один пожар в Казахстане: жителя Тараза чудом вынесли из горящей квартиры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Обе команды понимают, кто как играет": Михайлис - о серии "Металлурга" с "Торпедо"
19:04, Сегодня
"Обе команды понимают, кто как играет": Михайлис - о серии "Металлурга" с "Торпедо"
Иностранный футболист рассказал о зарплатах в КПЛ
18:38, Сегодня
Иностранный футболист рассказал о зарплатах в КПЛ
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
18:23, Сегодня
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
17:54, Сегодня
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: