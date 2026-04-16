Врача и медсестру избили в больнице: троим казахстанцам грозит до 12 лет тюрьмы

В Экибастузе в больнице избили врача и медсестру, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 16 апреля 2026 года рассказали, что 12 апреля рано утром в травмпункт больницы Экибастуза за медпомощью обратился мужчина, которого сопровождали двое нетрезвых друзей.

"По предварительным данным, сопровождающие вели себя вызывающе и на замечание врача отреагировали агрессивно. Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию", – сообщили в ДП.

Оба пострадавших медицинских работника с травмами госпитализированы в больницу.

Подозреваемые задержаны прибывшими на место сотрудниками полиции: двое водворены в ИВС, один помещен в спецпалату и находится под конвоем полиции. Возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что с 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу жесткие законодательные меры по защите медицинских работников, согласно которым за нападение на врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи грозит до 12 лет лишения свободы. На сегодняшний день правоохранительные органы уже активно применяют новую статью 380-3 УК РК.