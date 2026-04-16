Военнослужащий открыл стрельбу в части и погиб, еще один ранен

В одной из воинских частей города Павлодара погиб военнослужащий, открывший стрельбу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 16 апреля 2026 года рассказали, что по факту происшествия возбуждены уголовные дела.

"По предварительным данным, военнослужащий по контракту произвел выстрелы из закрепленного оружия, в результате чего сам он скончался на месте происшествия, а другой военнослужащий по контракту получил ранение. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Ход расследования находится на контроле у ВСД (Военно-следственный департамент) МВД.

В марте текущего года в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил смертельное огнестрельное ранение.