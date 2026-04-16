Происшествия

Ночной "бизнес" на 10 млн тенге закрыт на западе Казахстана – МВД

Фото: freepik
В Атырауской области сотрудниками Министерства внутренних дел закрыт ночной "бизнес", задержаны предполагаемые участники организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что ОПГ занималась хищением верблюдов и была задержана полицией 9 апреля в Атырауской области.

"Установлено, что злоумышленники целенаправленно выезжали в степные участки, где выявляли свободно пасущийся скот. В ночное время животных перегоняли и перевозили на грузовом транспорте в Мангистаускую область для последующей реализации. На данный момент доказана причастность группы к хищению десятков голов скота. Ущерб составил свыше 10 млн тенге. При этом значительная часть похищенного имущества изъята и не допущена к реализации. Все подозреваемые задержаны и водворены под стражу".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве напомнили, что за скотокрадство предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Никаких "неприкасаемых" здесь нет – закон един для всех".Пресс-служба МВД РК

В целях профилактики Министерство внутренних дел рекомендует владельцам скота обеспечить его учет, в том числе чипирование, и не оставлять животных без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Западном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона.

Динара Халдарова
