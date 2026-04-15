Казахстанский школьник остался без глаза после избиения в гимназии

В одной из городских гимназий Тараза десятиклассник потерял глаз после потасовки в раздевалке, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел между уроками в раздевалке для мальчиков. 15-летнего Дамира туда якобы заманили девятиклассники, передает "КТК".

Судя по видео из камеры наблюдения, разговор сразу превратился в избиение. Со слов друга потерпевшего, он пытался помочь, но его держали. В это время Дамира били по голове. После этого он даже смог самостоятельно выйти из раздевалки. Он перенес операцию на глаз и почти ничего не помнит. Матери мальчик признался, успел разглядеть в руках у нападавших что-то железное.

В полиции по факту произошедшего завели дело.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан, принимаются меры по его водворению в изолятор временного содержания" – рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области.

