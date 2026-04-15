#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Казахстанский школьник остался без глаза после избиения в гимназии

Драка в гимназии Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 06:30 Фото: primeminister.kz
В одной из городских гимназий Тараза десятиклассник потерял глаз после потасовки в раздевалке, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел между уроками в раздевалке для мальчиков. 15-летнего Дамира туда якобы заманили девятиклассники, передает "КТК".

Судя по видео из камеры наблюдения, разговор сразу превратился в избиение. Со слов друга потерпевшего, он пытался помочь, но его держали. В это время Дамира били по голове. После этого он даже смог самостоятельно выйти из раздевалки. Он перенес операцию на глаз и почти ничего не помнит. Матери мальчик признался, успел разглядеть в руках у нападавших что-то железное.

В полиции по факту произошедшего завели дело.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан, принимаются меры по его водворению в изолятор временного содержания" – рассказали в Департаменте полиции Жамбылской области.

В Карагандинской области выясняют причины ЧП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Ему на голову упал фрагмент облицовки со здания поселкового Дома культуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: