Казахстанец избежал колонии за гибель человека

В Акмолинской области вынесли приговор водителю агрофирмы, который совершил смертельный наезд прямо на производстве. Мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, передает Zakon.kz.

Как сообщает 16 апреля 2026 года телеканал Almaty.tv, трагедия произошла во время движения авто задним ходом: водитель не заметил человека. У пострадавшего не было шансов выжить. В суде мужчина полностью признал вину.

При этом дочь погибшего просила не лишать его свободы. Суд учел не только позицию потерпевшей стороны, но и масштаб оказанной помощи. Подсудимый выплатил 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Руководство предприятия взяло на себя расходы на похороны и дополнительно выделило 3 миллиона тенге на обучение дочери погибшего. Также до сентября семья будет получать ежемесячные страховые выплаты. Такая поддержка и признание вины позволили водителю избежать колонии.

"Приговором суда гражданину Ш. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно – с установлением пробационного контроля, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет", – сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

