#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
471.46
555.38
6.18
Происшествия

Казахстанец избежал колонии за гибель человека

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 22:51 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области вынесли приговор водителю агрофирмы, который совершил смертельный наезд прямо на производстве. Мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, передает Zakon.kz.

Как сообщает 16 апреля 2026 года телеканал Almaty.tv, трагедия произошла во время движения авто задним ходом: водитель не заметил человека. У пострадавшего не было шансов выжить. В суде мужчина полностью признал вину.

При этом дочь погибшего просила не лишать его свободы. Суд учел не только позицию потерпевшей стороны, но и масштаб оказанной помощи. Подсудимый выплатил 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Руководство предприятия взяло на себя расходы на похороны и дополнительно выделило 3 миллиона тенге на обучение дочери погибшего. Также до сентября семья будет получать ежемесячные страховые выплаты. Такая поддержка и признание вины позволили водителю избежать колонии.

"Приговором суда гражданину Ш. назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы условно – с установлением пробационного контроля, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет", – сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Ранее сообщалось, что мужчина простил водителя, сбившего насмерть его супругу и ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
