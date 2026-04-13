Мужчина простил водителя, сбившего насмерть его супругу и ребенка

В Азербайджане завершился суд над водителем, который в прошлом году на 21-м км автомагистрали Баку – Шамахы – Евлах совершил смертельный наезд на женщину и ее двухлетнего сына, пытавшихся перейти дорогу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам подсудимого, выразившего искреннее раскаяние, несмотря на наличие на указанном участке надземного пешеходного перехода, погибшие попытались перейти дорогу в опасном месте – под надземным пешеходным переходом.

Допрошенный в ходе суда муж потерпевшей сообщил, что в момент происшествия он и его супруга вместе с тремя малолетними детьми вышли из пассажирского автобуса и решили перейти дорогу.

"Я сказал супруге, что следует воспользоваться надземным переходом, однако Ульвия ответила, что устала и мы сможем быстро перебежать дорогу. Две дочери были со мной, а Азер – на руках у жены. Когда я дошел до бетонного разделителя, автомобиль марки ВАЗ-2107 сбил Ульвию, которая была позади меня. Она вместе с ребенком упала на проезжую часть. Водитель сразу остановился и доставил их в больницу, однако спасти их жизни не удалось", – отметил мужчина.

Супруг погибшей обратился к суду с просьбой прекратить дело в отношении обвиняемого, заявив, что примирился с ним и не имеет к нему претензий и требований.

Согласно приговору суда, водителя приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении участкового типа.

Ранее мы писали о том, что в Якутии мужчина замерз насмерть и ожил спустя пять часов.