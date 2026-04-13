#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
474.9
555.3
6.24
Мир

Мужчина простил водителя, сбившего насмерть его супругу и ребенка

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 02:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Азербайджане завершился суд над водителем, который в прошлом году на 21-м км автомагистрали Баку – Шамахы – Евлах совершил смертельный наезд на женщину и ее двухлетнего сына, пытавшихся перейти дорогу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам подсудимого, выразившего искреннее раскаяние, несмотря на наличие на указанном участке надземного пешеходного перехода, погибшие попытались перейти дорогу в опасном месте – под надземным пешеходным переходом.

Допрошенный в ходе суда муж потерпевшей сообщил, что в момент происшествия он и его супруга вместе с тремя малолетними детьми вышли из пассажирского автобуса и решили перейти дорогу.

"Я сказал супруге, что следует воспользоваться надземным переходом, однако Ульвия ответила, что устала и мы сможем быстро перебежать дорогу. Две дочери были со мной, а Азер – на руках у жены. Когда я дошел до бетонного разделителя, автомобиль марки ВАЗ-2107 сбил Ульвию, которая была позади меня. Она вместе с ребенком упала на проезжую часть. Водитель сразу остановился и доставил их в больницу, однако спасти их жизни не удалось", – отметил мужчина.

Супруг погибшей обратился к суду с просьбой прекратить дело в отношении обвиняемого, заявив, что примирился с ним и не имеет к нему претензий и требований.

Согласно приговору суда, водителя приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительном учреждении участкового типа.

Ранее мы писали о том, что в Якутии мужчина замерз насмерть и ожил спустя пять часов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Жетысуской области
В Алматы осудили водителя фуры, насмерть сбившего первоклассницу
Водитель автобуса сбил насмерть ребенка в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: