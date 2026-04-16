Туризм

Акула откусила ногу туристу во время медового месяца на Мальдивах

акула, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 17:58 Фото: pexels
На туриста из Испании во время медового месяца на Мальдивах напала акула, сообщает Zakon.kz.

Врач Борха и его жена Ана отправились в райский уголок в свой первый отпуск в качестве супружеской пары. На побережье острова Кудду, недалеко от рыбоперерабатывающего завода (где обитают акулы), молодожены зашли в воду, чтобы искупаться. Тогда на мужчину и напала акула, пишет Daily Mail. Одним укусом она сорвала всю плоть на его ноге.

Испанского туриста, потерявшего большое количество крови, вертолетом перевезли в Мале. Там врачам пришлось ампутировать изуродованную ногу. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По сообщениям местных СМИ, завод в Кудду не сбрасывал рыбные отходы около недели. Возможно, из-за этого и произошло нападение на человека: "акулы находились в состоянии повышенного голода и ожидания".

Жена пострадавшего подала официальную жалобу на фирму, организовавшую эту групповую экскурсию, обвиняя ее в халатности.

На Мальдивах обитает 31 вид акул.

В феврале 55-летний врач скончался после нападения акулы недалеко от Австралии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
