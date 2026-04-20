Происшествия

Жуткое ДТП в Акмолинской области: погибли трое

Фото: unsplash
Смертельная авария, унесшая жизни трех человек, произошла на автодороге в Акмолинской области. В результате опрокидывания иномарки выжил лишь один пассажир, передает Zakon.kz.

Трагедия случилась 19 апреля на 5-м километре трассы областного значения Жолымбет – Пригородное. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением, после чего машина вылетела с дороги и перевернулась.

В департаменте полиции региона подтвердили, что водитель и два пассажира скончались на месте происшествия от полученных травм.

Еще один человек, находившийся в автомобиле, выжил – с различными телесными повреждениями его экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 20 апреля 2026 года в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В ведомстве в очередной раз обратились к водителям с просьбой строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также внимательно следить за техническим состоянием транспортных средств, особенно при движении по загородным трассам.

16 апреля 2026 года вечером авария произошла в Карагандинской области, но со смертельным исходом – погибли два мотоциклиста.

Канат Болысбек
