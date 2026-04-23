Исчез 8 лет назад: МВД по ДНК установило личность пропавшего казахстанца

Министерство внутренних дел Казахстана установило личность погибшего по ДНК. Об этом 23 апреля 2026 года рассказал начальник оперативно-криминалистического департамента МВД РК Сергей Стихеев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по поручению министра внутренних дел на системной основе продолжается работа по раскрытию преступлений прошлых лет.

"Сегодня благодаря потенциалу молекулярно-генетической лаборатории МВД уже удалось установить десятки лиц, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыт ряд убийств и изнасилований, в том числе в отношении несовершеннолетних. По этим фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия, по отдельным делам уже имеются первые судебные приговоры". Сергей Стихеев

По его словам, особое внимание также уделяется установлению судьбы без вести пропавших граждан.

"К примеру, в 2017 году из Семея выехал и пропал 27-летний мужчина. Его мать обратилась в полицию, однако на тот момент установить его местонахождение не представилось возможным. Спустя время в Кызылординской области были обнаружены костные останки неизвестного человека. В результате проведенных ДНК-исследований и применения современных криминалистических методов полицейским удалось установить личность погибшего и подтвердить его родство с матерью пропавшего". Сергей Стихеев

Спикер подчеркнул, что современные методы расследования и возможности криминалистики позволяют устанавливать личности и находить преступников вне зависимости от времени, прошедшего с момента совершения преступления.

