В Астане эвакуированы жители многоэтажки, где вспыхнула квартира
Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома, расположенного по улице К. Азербаева.
Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания: были поданы пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды. На месте развернули оперативный штаб и организовали несколько участков для эффективного тушения. Одновременно проводилась эвакуация жильцов.
Позже Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места происшествия.
Фото: Telegram/qr_tjm
В дальнейшем стало известно, что пожар удалось полностью ликвидировать силами МЧС.
По уточненной информации, в квартире на седьмом этаже горели мебель и личные вещи на площади около 25 квадратных метров.
Фото: Telegram/qr_tjm
Сотрудники экстренных служб с помощью автолестницы и по лестничным маршам спасли 12 человек, среди которых шестеро детей. Так же эвакуированы 5 человек из них 3 детей.
В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее в Астане юношу сняли с крыши ЖК, в котором произошел смертельный пожар.