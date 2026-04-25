Происшествия

В Астане эвакуированы жители многоэтажки, где вспыхнула квартира

Астана, пожар, многоэтажка, горит квартира, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 13:23 Фото: Telegram/qr_tjm
Утром 25 апреля в Астане пожарные получили сообщение о возгорании в квартире на верхнем этаже жилого дома. На место происшествия оперативно направились подразделения для тушения пожара, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома, расположенного по улице К. Азербаева.

Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания: были поданы пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды. На месте развернули оперативный штаб и организовали несколько участков для эффективного тушения. Одновременно проводилась эвакуация жильцов.

Позже Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места происшествия.

Фото: Telegram/qr_tjm

Фото: Telegram/qr_tjm

В дальнейшем стало известно, что пожар удалось полностью ликвидировать силами МЧС.

По уточненной информации, в квартире на седьмом этаже горели мебель и личные вещи на площади около 25 квадратных метров.

Фото: Telegram/qr_tjm

Сотрудники экстренных служб с помощью автолестницы и по лестничным маршам спасли 12 человек, среди которых шестеро детей. Так же эвакуированы 5 человек из них 3 детей.

В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Астане юношу сняли с крыши ЖК, в котором произошел смертельный пожар.

В Астане чествовали 6 казахстанцев, вошедших в Книгу рекордов мира 2026 года
Восемь человек спасли из горящей квартиры многоэтажки в Астане
В Астане из жилой многоэтажки экстренно эвакуировали более 30 человек
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
