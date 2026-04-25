В Астане эвакуированы жители многоэтажки, где вспыхнула квартира

Утром 25 апреля в Астане пожарные получили сообщение о возгорании в квартире на верхнем этаже жилого дома. На место происшествия оперативно направились подразделения для тушения пожара, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома, расположенного по улице К. Азербаева.

Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания: были поданы пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды. На месте развернули оперативный штаб и организовали несколько участков для эффективного тушения. Одновременно проводилась эвакуация жильцов.

Позже Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места происшествия.

Фото: Telegram/qr_tjm

В дальнейшем стало известно, что пожар удалось полностью ликвидировать силами МЧС.

По уточненной информации, в квартире на седьмом этаже горели мебель и личные вещи на площади около 25 квадратных метров.

Фото: Telegram/qr_tjm

Сотрудники экстренных служб с помощью автолестницы и по лестничным маршам спасли 12 человек, среди которых шестеро детей. Так же эвакуированы 5 человек из них 3 детей.

В результате происшествия пострадавших нет.

