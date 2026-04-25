В Астане чествовали 6 казахстанцев, вошедших в Книгу рекордов мира 2026 года
Обычно книги пишут писатели, поэты или журналисты. Но эту книгу, как отмечают организаторы, написали сами рекордсмены. В этой книге зафиксированы около 600 рекордов мира, из них 20 вписаны казахстанцами.
Книга является бестселлером, с момента ее появления на рынке весь тираж был продан. Официально Книга рекордов вышла 27 января 2026 года.
Вместе с тем, сегодня также состоялось награждение казахстанцев, которые со своими рекордами вошли в следующее издание книги. В частности, Гульзат Сарсеккева сшила 500 тюбетеек за 1 час.
Ляйле Даулет, Жанар Сейлбекова и Куляш Сатимбекова приняли непосредственное участие в проекте по шитью огромного ковра ручной работы – сырмак. В работе приняли участие 500 человек, общая площадь ковра превышает 300 метров.
Валихан Смагулов – это человек, который смог в одиночку снять целый фильм под названием "Жалмауыз кемпір", заменив представителей 21 профессии.
Рахима Берген руководила проектом по созданию инсталляции из большого полотна в виде казахской девушки, которую назвали "Ұлы дала Аруы".
Фото: Zakon.kz
Инсталляция признана выдающимся достижением в области этно-дизайна и этно-культуры. Ее размеры: 10 метров в высоту и более 154 кг веса. Она состоит из 3 250 уникальных "шаңырақ-квадратов". Ради создания этого инсталляции сотни людей с нуля обучились искусству вязания.
Как отметил генеральный офицер книги по странам Азии и Африки Куандык Кудайбергенов, сегодняшняя презентация была посвящена не столько выходу книги, сколько официальному ее выводу в торговую сеть. Издание будет продаваться с мая 2026 года в сети "Меломан".
Фото: Zakon.kz
А в мировом доступе она будет доступна через Amazon. Общий тираж – 110 тысяч экземпляров, в Казахстане – 10 тысяч.
"Основной повод сегодня – это Книга рекордов, она впервые презентована на международной выставке в Казахстане с участием представителей 43 стран. Это металлический сертификат рекордсмена мира, хрустальная статуэтка со штрих-кодом, и серебряная медаль, которая была изготовлена в Испании. Штрих-код статуэтки подчеркивает место своего обладателя. Всемирная книга рекордов – это вторая книга такого характера, которая объединяет 89 стран. Она даже крупнее Книги рекордов Гиннесса, в прошлом году было зафиксировано около 600 рекордов мира", - сказал Кудайбергенов.
Рахима Берген, по совместительству являющаяся одним из организаторов мероприятия, также поделилась своими впечатлениями.
Фото: Zakon.kz
"Мы презентовали на Наурыз 10-метровую инсталляцию – это девушка, которую мы назвали "Ұлы дала Аруы". Она стала главной инсталляцией в Казахстане, над ней работали 200 волонтеров от 5 до 74 лет. Мы их обучали, и они вязали квадратики, которые мы объединили в большое полотно, в которое одели так сказать девушку. Мы использовали более 154 кг пряжи. В нашем проекте мы показали, как государство, бизнес и общество совместно могут создавать такие грандиозные вещи", - отметила она.
По ее словам, сегодняшние награды являются доказательством тому, что мир признает нашу этнокультуру.
Презентация следующей книги пройдет в Стамбуле в январе 2027 года.
