Происшествия

Туристический автобус сорвался с горы: в Кольсае чудом удалось избежать жертв

Новости Zakon.kz от 25.04.2026 16:48
В районе Кольсайских озер микроавтобус сорвался со склона и стремительно покатился вниз. В Департаменте полиции области рассказали Zakon.kz подробности инцидента.

В горной местности у Кольсайских озер произошел опасный инцидент с участием микроавтобуса. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях: на кадрах видно, как транспортное средство теряет контроль и скатывается вниз по крутому склону.

По предварительным данным, в момент происшествия людей в салоне не было. Это позволило избежать трагических последствий.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 25 апреля. По одной из версий, микроавтобус самопроизвольно покатился вниз с парковочной зоны.

"В результате случившегося никто не пострадал. Владелец транспортного средства отказался от подачи заявления и не имеет претензий", – рассказали стражи порядка.

Причины произошедшего устанавливаются. В полиции напоминают, что горный рельеф требует повышенной осторожности, особенно при парковке и эксплуатации транспорта.

Дорожно-транспортные происшествия случались и в алматинских туристических локациях. В Медеуском районе в марте текущего года произошло происшествие на дороге: туристический автобус не справился с дорогой по пути на "Медеу".

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
