Происшествия

Мужчина с ножом жестоко убил женщину в столовой Талдыкоргана

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 18:37 Фото: pxhere
В Талдыкоргане бытовой конфликт в одной из местных столовых обернулся трагедией: женщина скончалась от множественных ножевых ранений. Инцидент прокомментировали в правоохранительных органах региона, передает Zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, распространившимся в Instagram-аккаунте krisp.tdk, нападавший нанес жертве тяжелые травмы непосредственно в помещении общепита.

"Мужчина уже привлекался за убийство. Это уже второй раз? Потерпевшую доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу официально подтвердили факт гибели женщины и начало досудебного расследования по статье "Убийство".

По предварительной версии следствия, мотивом преступления стала ссора на бытовой почве.

"Подозреваемый задержан и водворен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в рамках расследования разглашению не подлежит", – сообщили в ДП области Жетысу.

Ранее в Северо-Казахстанской области вынесли приговор женщине, которая до смерти забила знакомого и несколько дней прятала его тело под кроватью. Все это время осужденная продолжала ходить на работу и вести привычный образ жизни.

Канат Болысбек
Брызнул перцовкой и ударил ножом: на школьника жестоко напал сверстник в Акмолинской области
Школьника в Таразе убили 1 сентября
Скончалась женщина, пострадавшая при пожаре в многоэтажке Алматы
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
