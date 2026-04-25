Мужчина с ножом жестоко убил женщину в столовой Талдыкоргана

В Талдыкоргане бытовой конфликт в одной из местных столовых обернулся трагедией: женщина скончалась от множественных ножевых ранений. Инцидент прокомментировали в правоохранительных органах региона, передает Zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, распространившимся в Instagram-аккаунте krisp.tdk, нападавший нанес жертве тяжелые травмы непосредственно в помещении общепита.

"Мужчина уже привлекался за убийство. Это уже второй раз? Потерпевшую доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу официально подтвердили факт гибели женщины и начало досудебного расследования по статье "Убийство".

По предварительной версии следствия, мотивом преступления стала ссора на бытовой почве.

"Подозреваемый задержан и водворен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в рамках расследования разглашению не подлежит", – сообщили в ДП области Жетысу.

